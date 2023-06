Gewinnt Tagestickets für die "Schauma Family Days" in verschiedenen deutschen Spaßbädern

Der Fokus der "Schauma Family Days": Quality Time mit der Familie! Das Programm der vier Events ist von Spiel und Spaß für Groß und Klein geprägt. Egal ob Wasserparcours, Teamwettkämpfe oder Twister-Rennen – hier ist für alle etwas dabei.

Mit am Start ist auch das Schauma Maskottchen "Schaumi", der die Family Days zu etwas ganz Besonderem für die ganze Familie macht.

Neben Abenteuer und Familienzeit soll auch das Schwimmenlernen im Fokus stehen. Als Unterstützung spendet Schauma deshalb 30.000 Euro an die "Franziska van Almsick Stiftung", die es sich zum Ziel gemacht hat, dass jedes Kind mindestens einen Schwimmstil sicher beherrscht. Das erste Event findet bereits am 29.06.2023 im MAXIMARE in Hamm gemeinsam mit Stargarst Wayne Carpendale statt.

Wir verlosen für die kommenden "Schauma Family Days" in Norderstedt (ARRIBA Erlebnisbad am 13.07.2023), Jena (GalaxSea Freizeitbad am 20.07.2023) und Fellbach (F3 Wohlfühlbad am 10.08.2023 ) je 10 Tagestickets für die ganze Familie (2 Erwachsene und 3 Kinder)! Außerdem erhaltet ihr vor Ort eine Goodiebag gefüllt mit vielen weiteren Überraschungen! Seid dabei und verbringt einen Tag beim Schauma Family Day eurer Wahl.

Viel Glück!