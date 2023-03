Für clevere Köpfchen: Gewinnt das Logikspiel "Fotosafari"

Mit "Fotosafari" von SmartGames tauchen Vorschulkinder ein in die Welt von Giraffe, Löwe und Co. Bei diesem Logikspiel leiten Kids die Tiere der Savanne über das Spielfeld an einen bestimmten Ort: Mal steht der Löwe vor dem Regenbogen, mal soll der Elefant zum Trinken ans Wasserloch geführt werden. Knifflig wird‘s, wenn Hindernisse im Weg stehen wie Bäume oder ein Regenbogen. Bei 60 Aufgabenkarten in vier unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen stehen Kids ab drei Jahren immer wieder vor neuen Herausforderungen. Dabei schulen sie unter anderem räumliches Vorstellungsvermögen und Konzentration. Weitere Infos zum Spiel gibt es bei SmartGames.

Gemeinsam mit SmartGames verlosen wir an drei von euch je ein Logikspiel "Fotosafari" im Wert von je ca. 30 Euro.

Viel Glück!