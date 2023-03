Gewinnt einen Kinder-Rucksack "KID"

Richtig gesehen, von Step by Step gibt es nicht nur coole Schulranzen, sondern auch tolle Rucksäcke für die Kids: Der "KID" erweist sich als praktischer Begleiter für alle Abenteuer des Alltags. Das Modell ist dank höhenverstellbarem Brustgurt ergonomisch, in vielen Designs erhältlich und besticht durch Leichtigkeit, das große Hauptfach und die reflektierenden Elemente. Mit dem "KID" lernen eure Kinder ihre Sachen selbst zu packen und machen so den ersten Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Übrigens: Der "KID" kommt mit einem Sitzkissen und wechselbaren "MAGIC MAGS", mit denen das Design jederzeit individuell angepasst werden kann.

Gewinnt eins von drei Rucksack-Sets "KID" mit Sitzkissen und "MAGIC MAG"-Set in einem Design eurer Wahl!* Alle Modelle findet ihr unter stepbystep-schulranzen.com Die Sets haben je einen Wert von ca. 50 bis 60 Euro.

Viel Glück!

*Je nach Verfügbarkeit im Online-Shop