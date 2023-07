Perfekt fürs Reisen mit Kids: Gewinnt StoryPhones-Kinderkopfhörer

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer für Kinder

Praktisch für Kids ab 3 Jahren sind die StoryPhones: Sie kommen ohne Soundbox aus, die Geschichten werden direkt vom Kopfhörer abgespielt. Was im Urlaub bedeutet: Weniger Kram mitnehmen! Über Magnet-Disks können eine Vielzahl beliebter Hörspiele, Klänge als auch von den Eltern selbst vorgelesene Geschichten offline aufgespielt und jederzeit automatisch wiedergegeben werden, ohne dass eine Verbindung zum Netzwerk oder einem anderen Gerät erforderlich ist. Cool ist, dass die Kids so beschäftigt sind ohne von einem Bildschirm oder Tasten und Knöpfen abgelenkt zu werden. Die Kinder können in die Geschichte oder Sounds "abtauchen", ohne von äußeren Reizen überstimuliert zu werden.

Wie funktionierten die kabellosen und bildschirmfreien Kinderkopfhörer?

Ihr braucht die StoryPhones App auf eurem Handy. Die Kopfhörer verbindet ihr mit dem WLAN zuhause. Dann könnt ihr über die App innerhalb weniger Minuten eure gewünschten Inhalte auf die Magnet-Disks herunterladen. Ab dann können diese offline angehört werden. Auf den StoryShields können Hörspiele zum Beispiel mit Disneys "Die Eiskönigin" oder "Der König der Löwen" gespeichert, auf den PlayShields über die App auch eigene Geschichten aufgesprochen oder vorgelesen werden. Die Wiedergabe startet, wenn man die Shields in die Kopfhörer legt, zum nächsten oder vorherigen Kapitel switchen kann man direkt durch Drehen der jeweiligen Disk (linker Kopfhörer) oder durch Drücken der entsprechenden Buttons am rechten Kopfhörer. Kinderleicht!

