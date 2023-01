Gewinnt ein Grundschul-Lernhilfen-Buchpaket mit Turnbeutel

Zu Hause vertiefen, was in der Schule gelehrt wurde – da sind zumindest wir Eltern uns einig – ist wichtig für nachhaltige Lernerfolge. Nur die Kids vom "Büffeln" in der Freizeit zu überzeugen, ist manchmal gar nicht so einfach. Kein Grund zum Kopfzerbrechen: Tessloff bietet mit der Reihe "Fit für die Schule" Lernhilfen und Übungshefte, die Groß und Klein gefallen. Abgestimmt auf den Schulstoff aus den Lehrplänen der 1. bis 4. Klasse, erklären und wiederholen die Hefte den Schulstoff, mit den dazu passenden Übungsheften trainieren und vertiefen kleine Schlauköpfe ihr Wissen. Kleine Erfolge werden zur Freude der Kids durch lustige Sticker und Ausmalbilder belohnt.

Die Lernhilfe "Deutsch" für die erste Klasse behandelt mit hilfreichen Erklärkästen, witzigen Illustrationen und ergänzenden Übungen, so zum Beispiel schwerpunktmäßig die Themen Laute, Buchstaben, Rechtschreibung und Wortarten.