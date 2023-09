Neues Geschicklichkeitsspiel "Free Fall" zu gewinnen

Die ersten Tage nach den Sommerferien sind für Schüler immer eine besondere Umstellung. Um den Start ins neue Schuljahr zu erleichtern, bietet ThinkFun aufregende Denksportaufgaben. Ganz nach dem Motto "Spaß am Lernen" entwickelt das Unternehmen Logikspiele, durch die Spieler dazu inspiriert werden, sich auf spielerische Weise mit dem logischen Denken auseinanderzusetzen. Auch folgen sie einem simplen Spielprinzip: Die Aufgaben beginnen einfach und werden Schritt für Schritt anspruchsvoller, ohne den Spieler zu überfordern.

In 60 Herausforderungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad werden Anfänger wie auch Experten bei dem neuen Logik-Spiel Free Fall von ThinkFun auf den Prüfstand gestellt. Knobler ab 8 Jahren müssen das Kugel-Labyrinth so geschickt aufbauen, dass die Kugel mithilfe der Schwerkraft von einem in den anderen Tunnel gelangt. Dabei ist räumliches Vorstellungsvermögen und Geschicklichkeit gefragt. Nur wenn der Spieler alles richtig miteinander kombiniert, wird die Kugel ihr Ziel erreichen.