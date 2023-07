Gewinnt einen "tiptoi® Stift mit dem Lernspiel "Sicher durch den Straßenverkehr"

Mit dem Ravensburger Lernspiel "tiptoi® Sicher durch den Straßenverkehr" erleben Kinder ab Vorschulalter einen spielerischen Tag in der Verkehrsschule. Anhand von 50 typischen Situationen auf Bildkarten, in kleinen Rollenspielen und mit spannenden Aufgaben lernen die Kinder, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten.

Im 3D-Klassenraum der Spieleschachtel gibt es Spannendes zu entdecken: einen großen "Bildschirm", dazu einen Stadtplan, eine Tafel mit Verkehrsschildern sowie Fahrzeuge und Ampeln. Der fürs Spiel nötige tiptoi® Stift spielt authentische Geräusche und Stimmen und lotst die Kinder durch das Spiel. Los geht’s entweder zu Fuß oder per Fahrrad, je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad. Schon warten die beiden Polizisten neben dem Bildschirm und stellen Fragen: "Welche Person verhält sich auf dem gezeigten Motiv – Schulbus an der Haltestelle – richtig?" Oder an der Ampel: "Wann darf ich über die Straße gehen?" Die Polizisten erklären die Verkehrszeichen, worauf sie bei den gezeigten Situationen achten müssen und fordern die Kinder auf, bestimmte Szenen mit Figuren selbst nachzuspielen. Besonders spannend: den sichersten Weg zwischen zwei Orten auf dem Stadtplan suchen. In abwechslungsreichen Aufgaben wiederholen die kleinen Schüler das Gelernte spielerisch und zum Schluss bekommen alle den Verkehrsführerschein. Die Deutsche Verkehrswacht hat Ravensburger bei der Entwicklung beraten. Weitere Infos unter tiptoi.de