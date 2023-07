Die besten Tonies für den Schulanfang: Gewinnt eine Toniebox samt Hörfigur

Beim Einstieg in den Schulalltag nach den langen Ferien oder den ersten Wochen als ABC-Schütze sind diese beiden Tonies tolle Begleiter:

In "Alles ist Schule!" mit dem kleinen Rabe Socke geht es um seine ersten Wochen in der Schule. Er hat eine super Schultüte bekommen und einen tollen Einschulungstag erlebt - unheimlich viel gelernt und ist doch genauso geblieben, wie alle ihn lieben: frech, neugierig und immer für eine Überraschung gut.

Auch bei "Ella in der Schule" passieren viele lustige Sachen. Zum Beispiel, als Pekka die Seife an den Beckenrand legt, weil sie sie nicht mit ins Schwimmbecken nehmen durfte ... und der Lehrer darauf ausrutscht. Weil nirgendwo sonst so komische Sachen wie in der Schule passieren, gehen Ella und ihre Freunde richtig gern zur Schule.

Die beiden Hörfiguren kosten je knapp 17 Euro, mehr Infos gibt's auf www.tonies.com.