Selbstständig und sicher unterwegs: Gewinnt eine Kids Watch "X5 Play eSIM"

Mit der Premium-Smartwatch "X5 Play SIM" bietet Xplora Kindern einen kindgerechten und spielerischen Einstieg in die digitale Welt. Die Nachrichten-, Telefon- und GPS-Funktion sorgt für mehr Sicherheit auf der nächsten Entdeckungstour. So wisst ihr jederzeit, wo sich euer Kind befindet, könnt festgelegte Aufenthaltsbereiche erstellen und werdet automatisch benachrichtigt, wenn euer Kind diese verlässt oder betritt. Mit einer Mobilfunkverbindung – die Telekom empfiehlt dazu den "Tarif Smart Connect S" – kann euer Kind mit der Smartwatch Anrufe tätigen und entgegennehmen. So könnt ihr jederzeit und ganz einfach mit eurem Kind kommunizieren. Textnachrichten – und für die Kids ganz wichtig: Emojis – senden und empfangen kann die Uhr übrigens auch. Ein Schrittzähler und coole Belohnungen auf der Goplay-Plattform animieren außerdem zu mehr Bewegung im Alltag. Und: die "X5 Play eSIM" kann Fotos machen. So kann euer Kind euch Eindrücke von dem schicken, was es gerade erlebt, oder Erinnerungsfotos mit Freunden schießen. In der Galerie können bis zu 1000 Fotos gespeichert werden und das Lieblingsfoto eures Kindes als Hintergrund festgelegt werden. Weitere Infos gibt es unter telekom.de/kids-watch.

Gewinnt mit etwas Glück die Kids Watch "X5 Play SIM" von Xplora im Wert von etwa 130 Euro in grau!*

Viel Glück!

*eSIM mit Mobilfunktarif nicht enthalten. Für die Nutzung der Uhr wird ein Tarif benötigt, zum Beispiel der Telekom Tarif Smart Connect S. Dieser ist monatlich kündbar und separat bei telekom.de erhältlich unter telekom.de/mobilfunk/tarife/smart-connect.