Leben & erziehen – Ausgabe 10/2018

In der neuen Ausgabe von Leben & erziehen: Eltern erzählen, wie sie die erste Zeit mit Baby erlebt haben und was ihnen geholfen hat. Wir haben Tipps, wie es in der Nacht ohne Windel klappt und was hilft, wenn der Bauch zwickt. Außerdem: Was tun können, wenn das Kind nicht mehr in die Kita will und welche Schuhe im Herbst ein Must-have für den Nachwuchs sind



Titelthema

Abenteuer Baby

Das erste Jahr zu dritt: Drei Paare erzählen von ihrem neuen Leben

Ernährung

Satt und glücklich

Warum Eltern sich auf den Appetit ihres Babys verlassen können

+ Telefonsprechstunde

Milch auf Pump

5 Tipps zum Abpumpen von Muttermilch

Ist Obst so wertvoll wie Gemüse?

Fragen & Antworten rund um den Brei mit Apfel, Karotte & Co.

Ratgeber Ernährung

+ Telefonsprechstunde

Rund und gesund – der Kürbis

Neue Rezepte: Muffins und Pommes

Gesundheit & Pflege

Was Oma noch nicht wusste

Baden, waschen, cremen: Das hat sich in der Babypflege verändert

Nicht ohne meine Quietscheente

Sanfte Reinigung in der Wanne

Wenn der Bauch zwickt

Tipps gegen Dreimonatskoliken, Blähungen und Verstopfung

Läuse? Jucken uns nicht

So werden Familien die Krabbler wieder los

Entwicklung & Erziehung

Das kann ich schon!

Wie Eltern ihrem Kind helfen, selbstständig zu werden

Keine Windel in der Nacht

So klappt’s zuverlässig

Spielen & fördern

Gutes Spielzeug

Daran können es Eltern erkennen

Lesen, hören, schauen

Neue Bücher, Filme und Musik für Kinder

Heldin des Monats: Bibi Blocksberg

Die kleine Hexe verzaubert alle

Geld, Recht & Service

Coole Schuhe, warme Füße

Die neuen Stiefel und Boots für den Herbst

Kombi oder Van?

So finden Sie das Auto, das zu Ihnen passt

Schwangerschaft

Kügelchen für die Kugel

Homöopathie tut werdenden Müttern gut

Mein Traumjob

Warum sich eine junge Hebamme gerade für diesen Beruf entschieden hat

Kindergarten

„Da geh’ ich nicht mehr hin!“

Warum die erste Kita-Krise kein Drama ist

Kreativ

Spielbogen zum Selbermachen

Hier gibt es viel zum Entdecken

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Baby und Bello können Freunde werden

Wann brauchen wir den Namen des Kindes?

Leben mit Kindern 1 – 3

Was wir von Kindern lernen können

Abstehende Ohren operieren?

Leben mit Kindern 3 – 6

Jetzt wird aufgeräumt

Einschlafprobleme nach der Klinik

Telefonsprechstunde

Rubriken

Ihre Seite

Kindermund/Leserbriefe

+ Zu gewinnen: 4 Wassersprudler von SodaStream

Impressum, Vorschau

