Leben & erziehen – Ausgabe 12/2017

In der neuen Ausgabe von Leben & erziehen: Wie Familien dank „Hygge“ entspannt Weihnachten feiern, welche Ernährung in den ersten 1000 Tagen vor Übergewicht schützt und was hinter Bauchweh steckt. Dazu gibt es Tipps für den Ski-Urlaub und tolle Geschenk-Ideen fürs Fest. Außerdem verlosen wir eine Waschmaschine und Waschmittel für sensible Haut.



Titelthema

Lasst uns froh und hyggelig sein

Mit der Glücksphilosophie Hygge feiern Familien entspannt Weihnachten

+ Was wir von den Dänen lernen könnenn



Ernährung

Schlank durchs Leben

Die richtige Ernährung in den ersten 1 000 Tagen schützt vor Übergewicht

Wie lange HA-Nahrung?

Die passende Milch zum Breistart

Fläschchen fürs Baby

So ist es ruck, zuck zubereitet

Wenn Mama kein Gluten verträgt

Eine Mutter erzählt

Gesundheit & Pflege

Bauchweh-Check

Was hinter dem Grummeln steckt

Das große Quiz zur Baby-Pflege

Testen Sie Ihr Wissen

Haare waschen ohne Tränen

Mit unseren Tipps wird’s für alle leichter

Entwicklung & Erziehung

10 Glücksgriffe

Die geben Babys Halt und helfen beim Runterkommen

Gerecht erziehen – geht das?

Was die Expertin rät

Kindergarten

Offene Gruppen in der Kita

Zwei Erzieherinnen, zwei Meinungen

Spielen & Fördern

Geschenk-Ideen fürs Fest

Spielzeug für Kinder von 0 – 6

Heldin des Monats: Anna aus Arendelle

Die mutige Schwester der „Eiskönigin“

Familie & Partnerschaft

Gemeinsam gegen Tetanus

Bettina Zimmermann hilft auf Haiti

Wie gut, dass es Sofia gibt!

Reportage über eine Familie mit Down-Syndrom-Kind

Schwangerschaft & Geburt

Schüßler Salze für die Haut

Cellulitis und Dehnungsstreifen vorbeugen

Geld, Recht & Service

Babys erstes Zimmer

Schöne Möbel und Tipps zum Einrichten

Skiurlaub für Anfänger

So haben alle Spaß im Schnee

Familienauto 2017: Preisübergabe

Leben & erziehen auf der IAA in Frankfurt

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Festliche Mode für Babys

Feiern mit allen Sinnen

Leben mit Kindern 1 – 3

Fragen an den Nikolaus

Wie den Schlafrhythmus umstellen?

Leben mit Kindern 3 – 6

Gesund wachsen

Wettstreit um die Enkel?

Rubriken

Ihre Seiten

Kindermund/Leserbriefe

+ Zu gewinnen: Bosch-Waschmaschine und Persil Sensitive-Paket

Impressum, Vorschau

Die aktuelle Ausgabe von Leben & erziehen gibt’s jeden Monat neu am Kiosk!

Infos & Bestellmöglichkeit unter 08382/ 277 57-925.

Alle Infos zum Abo gibt es HIER!