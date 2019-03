Leben & erziehen – Ausgabe 4/2019

In der neuen Leben & erziehen: drei Familien berichten von ihrer Wohnsituation, Tipps fürs Wandern mit Kindern und den Schulranzenkauf, die besten Getreidesorten für die Kleinen, wie Eltern am besten über Abschied und Tod sprechen, was der Haut bei Neurodermitis hilft, und vieles mehr. Außerdem verlosen wir 55 x Spielzeug und mitwachsende Hochstühle.



Titelthema

Gesucht: bezahlbarer Wohnraum

Raus aufs Land oder kleine Wohnung in der Stadt?

Ernährung

Das Rezept fürs Fläschchen

Milchpulver + Wasser = lecker

Wertvolles Korn

Die besten Getreidesorten für Kinder + Telefonsprechstunde

Nur Nudeln, kein Gemüse

Tricks, wie mäkelige Esser auf den Geschmack kommen

Der Osterhase bitte zu Tisch

Süßes und Pikantes zum Brunch

Gesundheit & Pflege

Baby hat Bauchweh

Was die Beschwerden lindert

Stress auf der Haut

Wie man Neurodermitis in den Griff bekommt

Checkliste für die Wickeltasche

So haben Eltern alles dabei

Entwicklung & Erziehung

Mama hat Pause

Wie Kinder lernen, sich auch mal selbst zu beschäftigen

Serie: Baby-Talk

Finn kann lachen, seinen Kopf selbst halten und geht jetzt zur Babymassage

Geld, Recht & Service

Die neue Frühlingsmode

Für Rasenrocker und Dancing-Queens

Der erste Schulranzen

Kauf-Tipps vom Profi

Wandern mit Kind? Läuft!

Tipps, damit fußfaule Zwerge zu Gipfelstürmern werden

Ich liebe Freizeitparks

Unsere Autorin verrät ihre Favoriten

Kindergarten

Kita oder Tagesmutter?

Welche Betreuung zu Ihnen passt

Schwangerschaft

Intime Enthüllungen

Im Schambereich brennt’s und juckt’s: Das rät der Gynäkologe

Spielen & fördern

Dumbo, der Überflieger

Ab 4. April im Kino

Danke, lieber Osterhase

Spielzeug-Neuheiten fürs Nest 55 x zu gewinnen

Familie & Partnerschaft

Wenn Kindern trauern

Über Abschied und Tod reden

Wer macht was?

Die Aufgaben fair verteilen – so klappt’s

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Klug kuscheln und fördern

Nasenspray oder Nasentropfen?

Leben mit Kindern 1 – 3

Kreativ erziehen

Einschlafen ohne Fläschen?

Leben mit Kindern 3 – 6

Der erste Umgang mit Geld

Tennis schon mit vier?

Rubriken

Kindermund

+ Zu gewinnen: 2 Hochstühle, die mitwachsen, von Flippo Kids

Impressum, Vorschau

