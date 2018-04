Leben & erziehen – Ausgabe 5/2018

In der neuen Ausgabe von Leben & erziehen: Wie Paare sich die Elternzeit teilen können, was der Babyhaut beim Baden guttut, sieben Tipps gegen Still-Frust und wie das Schlafen in der Kita UND zu Hause klappt. Außerdem verlosen wir zwei Schulranzen-Sets von Step by Step.



Titelthema

Jetzt ist Papa dran!

Immer mehr Väter nehmen Elternzeit. Drei von ihnen erzählen, warum sie das wieder machen würden. Dazu: Telefon-Sprechstunde zum Thema Elterngeld und Elternzeit

Ernährung

Du bist, was du isst!

Wie die Ernährung unsere Kinder prägt

+ Neue Empfehlungen für die ganze Familie

Trink dich fit

Infos zu Wasser, Tee, Saft

Still-Lust statt Frust

Sieben Tipps für einen guten Start

+ Produkte, die beim Stillen helfen

So hat’s geklappt

Eine Still-Mama erzählt

Gesundheit & Pflege

Baden, duschen, planschen

Was Babys und Kindern guttut

+ Verwöhn-Produkte für zarte Haut

Die Kraft der Kügelchen

Globuli richtig einnehmen und lagern

Ratzfatz Warzen weg

Mit diesen Regeln gelingt’s

Entwicklung & Erziehung

Siesta in der Kita

Warum Kinder das Nickerchen brauchen und wie sie abends trotzdem schlafen

Spielen & Fördern

Held des Monats: Das Sandmännchen

Ein Mann zum Träumen

Geld, Recht, Service

Was läuft denn hier?

Neue Schuhe für Frühling und Sommer

Mittendrin im Kindertraum

Wir stellen vier tolle Freizeitparks vor

Die Wunsch-Wagen-Wahl

Gesucht: Das FAMILIENAUTO des Jahres

Kreativ

Kresse hausgemacht

Basteln, aussäen und die Ernte genießen

Familie

Noch mal Mama

Eine Geschichte von Trauer, unverhofften Wendungen und neuem Glück

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Radeln mit Passagier

Wieso spuckt mein Baby nach dem Stillen?

Leben mit Kindern 1 – 3

Spaß im Sandkasten

Dreirad im Treppenhaus abstellen?

Leben mit Kindern 3 – 6

So wächst der Schreibtisch mit

In die Erziehung einmischen?

Was die GroKo für Familien plant

Rubriken

Ihre Seiten

Kindermund/Leserbriefe

+ Zu gewinnen: zwei Schulranzen-Sets von Step by Step

