Leben & erziehen – Ausgabe 8/2018

In der neuen Ausgabe von Leben & erziehen: Falsche Infos aus dem Netz verunsichern Eltern – was in Sachen Kinderernährung stimmt und was nicht, so genießen Familien ungestörte Zeit mit dem Baby, eine Haut-Expertin beantwortet die wichtigsten Elternfragen und wir verlosen 13 brandaktuelle Kinderwagen-Modelle!



Titelthema

Gesucht: ein Kinderarzt

Vor allem auf dem Land fehlen Mediziner. Welche Erfahrungen Eltern machen und was Experten raten.

Ernährung

Neues aus der Gerüchteküche

Im Internet gibt es viele Ernährungsmythen. Wir sagen, was wirklich stimmt

+ Telefonsprechstunde

Leichter abstillen

Wie Eltern ihr Baby am besten ans Fläschchen gewöhnen

Alkoholfreie Sommer-Drinks

Ganz einfach selbst machen

Genießen wie die Großen

Brei löffeln und aus dem Becher trinken – Tipps, damit das klappt

Gesundheit & Pflege

Haut-Sprechstunde

Eine Dermatologin beantwortet die häufigsten Elternfragen

Gut gewickelt in 5 Schritten

Fotoguide zum Windelwechseln

Homöopathie auf Reisen

Mit Globuli gesund durch den Sommer

Entwicklung & Erziehung

Nur wir zwei

Warum ungestörte Zeit mit Mama oder Papa für Kinder so wichtig ist

Magische Haargummis

Positiv erziehen mit dem Gummiband – unsere Autorin hat’s ausprobiert

Kindergarten

Wechselnde Freundschaften

Wie Eltern damit umgehen

Schuhe für Kita-Zwerge

Die machen jedes Abenteuer mit

Familie

Wie viel Job passt zur mir?

Eine Karriereberaterin hilft, darauf eine Antwort zu finden

Spielen & fördern

Unser Held des Monats: Kikaninchen

Klein, blau, plüschig

16 Seiten EXTRA

Spielen, lernen, Spaß haben: die schönsten Ideen für den Sommer

Schwangerschaft

Babys erster Kombi

Kinderwagen für jede Gelegenheit

+ Gewinnspiel: Wir verlosen alle 13 Modelle

Geld, Recht & Service

Fahrsicherheitstraining für Frauen

Ein Erfahrungsbericht

Wäsche waschen

Wie Sie Zeit, Geld und Nerven sparen

Babyzimmer einrichten

Was beim Möbelkauf wichtig ist

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Die besten Liegepositionen

Cool bleiben in der Hitze

Leben mit Kindern 1 – 3

Raus aus dem Buggy

Macht die Kita miese Laune?

Leben mit Kindern 3 – 6

Der Bildschirm als Schlafräuber

Schlafsprechstunde

Rubriken

Ihre Seiten

Kindermund

+ Zu gewinnen: 8 Scooter von Kettler

Impressum, Vorschau

gibt’s jeden Monat neu am Kiosk!

Infos & Bestellmöglichkeit unter 07 81 / 639 - 46 62 (Mo – Fr von 8 – 18 Uhr) oder per Mail an Einzelhefte@bayard-media.de.

Alle Infos zum Abo gibt es HIER!