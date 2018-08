Leben & erziehen – Ausgabe 9/2018

In der neuen Ausgabe von Leben & erziehen: Wie die Digitalisierung uns und unsere Kinder verändert und wie Eltern damit am besten umgehen. Außerdem haben wir Tipps gegen den Morgen-Wahnsinn, sind zu Besuch in der Aqua-Kita und stellen gute Autokindersitze von 0 – 12 Jahren vor.



Titelthema

Familie 4.0

Warum Smartphone, Tablet, Facebook & Co. unser Leben verändern

+ Wie Kinder neue Medien sinnvoll nutzen

Ernährung

Wegweiser zur Babymilch

Einkaufs-Guide: So finden Sie die richtige Säuglingsernährung

+ Telefonsprechstunde

It’s Teatime

Welche Kräuter wann helfen

Kein Brei ist wie der andere

Karotte festigt den Stuhl, Birne lockert ihn: Welche Zutaten die Verdauung unterstützen

Gesundheit & Pflege

Au Backe!

Zahnungsbeschwerden – 5 Mythen im Faktencheck

Milchschorf, roter Po, Pickelchen

In den ersten Wochen sind Hautprobleme ganz normal

Maniküre fürs Baby

So klappt das Nägelschneiden

Vorsorgeuntersuchungen

Warum sie wichtig sind, was die Kasse zahlt

Entwicklung & Erziehung

Jetzt geht’s aufs Töpfchen

Wie Luis tagsüber trocken wurde – ein Tagebuch seiner Mama

Entspannter Start in den Tag

Tipps gegen den Morgen-Wahnsinn

Spielen & fördern

Babys erstes Spielzeug

Schmusetuch, Rassel, Mobile

Unser Held des Monats: Winnie Puuh

Ein Bär mit Misson – der neue Film

Alle meine Farben

Malen macht Spaß. Und schlau!

Geld, Recht & Service

Lauter Lieblingsstücke

Die neue Kindermode für den Herbst

„Ich will, dass es jedes Kind packt!“

Familienministerin Franziska Giffey im Interview

+ Telefonsprechstunde zum Elterngeld

Sicher mitfahren

Gute Autokindersitze von 0 – 12 Jahren

Schwangerschaft

1,2,3, schön!

Schnelle Beauty-Tipps für Schwangere

Kindergarten

Mit allen Wassern gewaschen

Besuch in der Aqua-Kita in Nürnberg

Kreativ

Spielteppich zum Nähen

Der ist ruck, zuck selbst gemacht

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Regelmäßigkeit tut Babys gut

800 Kilometer an einem Tag fahren?

Leben mit Kindern 1 – 3

Wenn Kinderzähne wie Kreide bröckeln

Darf Oma unseren Sohn verwöhnen?

Leben mit Kindern 3 – 6

Kindergeburtstag ohne Stress

Rubriken

Ihre Seiten

Kindermund/Leserbriefe

+ Zu gewinnen: 3 x super HiPPiS + Bollerwagen von JAKO-O

Impressum, Vorschau

