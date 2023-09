Bunt ist gesund: Das kommt auf den Tisch!

Die Basis bilden Getränke: Sechs kleine Gläser Flüssigkeit über den Tag verteilt, dabei sind Wasser oder ungesüßte Kräuter- und Früchtetees ideal. Fruchtsäfte nur verdünnt als Schorle (Mischungsverhältnis 1:4) anbieten.

Satt essen dürfen sich die Kids an drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag (dass es davon immer eine Extraportion geben darf, versteht sich von selbst). Auch Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen fallen in diese Kategorie.

Viermal täglich sollten Getreideprodukte, Nudeln, Reis, Couscous, Bulgur, Kartoffeln auf dem Speiseplan stehen. Super, wenn hier Vollkorn gewählt wird, zum Beispiel Vollkornflocken fürs Müsli oder ein Vollkornbrot aus fein gemahlenem Mehl. Bei Nudeln ruhig tricksen und die dunkle Vollkornpasta mit der hellen mischen.