Diese Butter-Bretter gehen gerade auf Instagram und Co. viral!

Butter-Brett-Rezept: Die Idee und was ihr dafür braucht ...

Man nehme ein Brett mit der Form der Wahl und beschmiert es mit Butter. Anschließend wird darauf alles garniert, was gefällt und gut schmeckt. Wie wäre es mit Schinken oder Käse für die Kids? Und Feigen und Honig für die Feinschmecker am Tisch? Das Schöne ist, diese Butter-Brettchen sind ganz easy herzurichten, dabei aber noch hübscher als eine gewöhnliche Käseplatte oder ein Stück Butter auf dem Tisch. Außerdem können sie ganz individuell gestaltet werden, dabei könnt ihr eure Kleinen auch direkt mit einbeziehen. So macht das gemeinsame Herrichten vom Abendbrot richtig Spaß.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Butter-Brettchen sehen so hübsch aus, dass sie vielleicht auch kleine Picky-Eater überzeugen! Und diese Fingerfood-Idee funktioniert zu allen Feiertagen und Familienfesten gut – oder wenn das Abendessen einfach mal anders aussehen soll als sonst.

Hier seht ihr ein paar Inspirationen für Butter-Bretter: