No-Go's für die Kita-Brotdose: Diese 14 Lebensmittel haben hier nichts verloren

Diese Woche hing folgende Warnung in unserer Kita aus:

"Achtung Erstickungsgefahr!

Bei kleinen Kindern sind Schluckmechanismus und Atemwege noch nicht vollständig entwickelt. Alle Dinge, die in den Kindermund passen, stellen für Kinder unter drei bis vier Jahren ein Erstickungsrisiko dar. Am häufigsten passieren Erstickungsunfälle durch verschluckte Lebensmittel. Nüsse, Mandeln und andere harte Lebensmittelstücke in 'Erdnussgröße' – vor allem rund, oval oder zylindrisch geformte Teile – können die Luftröhre von Kindern vollständig blockieren! Diese Lebensmittel werden in der Kita nicht angeboten. Eltern sollten entsprechende Lebensmittel nicht in Brotdosen mitgeben."