Dieses gesunde "Snickers"-Eis wird gerade total auf Instagram abgefeiert

Wir Eltern lieben Rezepte immer dann, wenn sie gesund, einfach und natürlich lecker sind. Unsere Familienmitglieder verdienen schließlich eine anständige Zufuhr an Nährstoffen, während wir selbst gefühlt nie mehr als zwei Folgen Paw Patrol für die Zubereitung einer Mahlzeit haben. Aber schmecken, ja schmecken soll es bitteschön trotzdem. Für die kleinen Personen am Tisch am allerliebsten: süß!