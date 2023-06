Kinderzahnärztin warnt vor diesen 3 Süßigkeiten ganz besonders

Michaela ist seit 2016 Zahnärztin und arbeitet als fortgebildete Kinderzahnärztin in einer Praxis. Auf Instagram hat sie fast 40.000 Follower. Und trotzdem stellt die Zahnärztin direkt in ihrer Bio klar: "Instagram ersetzt nicht den Zahnarztbesuch". Wissenswertes rund um Zahnhygiene, Milchzähne und Co. lernen Eltern dennoch mit jedem ihrer Posts. Wie zum Beispiel in diesem hier: