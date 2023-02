Zahnärztin warnt vor diesen 3 Süßigkeiten ganz besonders

Kinder lieben Süßes. Das wissen wir Eltern nur zu gut. Aber natürlich wissen wir auch: Die Dosis macht das Gift. Ab und zu ein Schokoriegel bringt kleine Augen zum Leuchten und das darf auch so sein. Aber bitte alles in Maßen. Denn der enthaltene Zucker fördert nicht nur Übergewicht und damit einhergehende Langzeitrisiken, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Zucker begünstigt auch Karies. Und zwar schon bei Milchzähnen. Aber Süßigkeit ist in diesem Fall nicht gleich Süßigkeit. Es gibt tatsächlich drei Naschereien, vor denen eine Zahnärztin auf Instagram nun ausdrücklich warnt ...