Kreative Kekse backen mit Küchenutensilien

Ooookay, das will ich auch! Diese Ideen sind einfach zu cool! Kinderleicht einen Keks-Schwan formen? Wunderschöne Sonnenblumen-Plätzchen mithilfe eines Apfelausstechers herstellen? Was super einfach klingt, ist es auch. Und natürlich ist mein Sohn gleich Feuer und Flamme, als ich ihm eröffne, dass wir Kekse backen würden. Auch er ist hin und weg von den neuen Ideen und will natürlich immer genau das machen, woran ich mich auch gerade versuche. Die Ausstechformen lässt er ab sofort einfach links liegen. Und so sieht das bei uns aus: