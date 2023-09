„Ich mag das nicht“: Mit diesen Tipps schmeckt Kids Gemüse garantiert!

Zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse sollen Kids täglich essen. Mit Obst kann das klappen, bei Gemüse sieht die Sache schon anders aus. Eure Kids sind Gemüsemuffel? Dann probiert diese Tricks :

Süß geht immer: Mit süßlich schmeckenden Sorten (Möhren, Kürbis, Süßkartoffeln, Pastinaken, Mais, Erbsen, Kirschtomaten) punktet ihr eher als mit Spinat, Kohl oder Roter Bete.

Knackig servieren: Kinder mögen es, wenn’s beim Reinbeißen knuspert und knackt. Stellt zu jeder Mahlzeit einen bunten Teller mit Gemüsesticks als Fingerfood– dann wird’s zur guten Gewohnheit für die Kids, zuzugreifen.

Verstecken: Schummelt geraspeltes oder püriertes Gemüse in Soßen oder Suppen. Oder in etwas, das euer Kind mag, zum Beispiel Möhren in Frikadellen- und Zucchini in Kartoffelpufferteig. Klappt übrigens auch mit Obststückchen im Quark.

Werbetrommel rühren: Macht Marketing für ungeliebte Lebensmittel und strickt eine Geschichte darum. Euer Mini liebt Shaun das Schaf? Und was macht den wolligen Vierbeiner so clever? Ein grüner Shaun-Gemüseauflauf! Prinzessin Elsa ist die Nummer eins im Kinderzimmer? Vom bunten Eisköniginnen-Teller nascht Elsa natürlich am liebsten.

Aufhübschen: Das Auge isst mit, erst recht bei Kindern, denn sie essen mit allen Sinnen. Ein Gesicht aus Tomaten, Gurken und Schnittlauch pimpt eine schlichte Käsestulle auf. Ausgestochene Kreise, Sterne oder Herzen schmecken viel besser als das Gemüse am Stück.

Selber machen: Kinder lassen sich für Gemüse begeistern, wenn sie es selbst anpflanzen und ernten dürfen. Zum Beispiel Kresse auf der Fensterbank oder Radieschen im Hochbeet. Schon Zwei- bis Dreijährige waschen mit Feuereifer Gemüse oder zupfen Kräuter. Ältere Kids dürfen schälen und schnibbeln. Wetten, dass euer Kind die Gemüsepfanne lieber mag, wenn es die Zucchini eigenhändig gewaschen und in Scheiben geschnitten hat?