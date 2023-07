"Liebe Eltern, Nutella-Weißbrot gehört echt nicht in die Kita-Brotdose!"

Ich möchte diesen Text ganz ausdrücklich damit einleiten, dass ich nicht dogmatisch bin, wenn es um Zucker geht. Bei uns zu Hause wird auch gern süß gespeist. Ja, auch der "böse" Industriezucker wurde noch nicht verbannt. (Wobei: Am Ende ist Zucker für den Körper sowieso Zucker. Ob nun aus der Dattel oder aus der Zuckerdose.) Aber ja, meine Kinder dürfen auch mal naschen oder ein paar Cerealien in ihr Müsli mischen – und am Wochenende steht hier auch schon mal ein Glas Schokoaufstrich auf dem Frühstückstisch. Und nein, ich studiere nicht akribisch den Zuckergehalt von jedem Lebensmittel in unserem Kühlschrank. Aber wenn doch, erschrecke ich mich leider viel zu oft. Denn so viel wissen wir wohl alle: Zucker ist in der Überdosis total ungesund! Führt zu Karies, Diabetes, Herzkreislaufkrankheiten, einer Fettleber ... Und die Überdosis, die ist ziemlich schnell erreicht, bei einer täglichen Maximalmenge von 25 Gramm für Kinder. Leider viel zu schnell.

Auch Öko-Test warnt aktuell – mehr dazu in diesem Artikel: Zu viel Zucker in Kinder-Lebensmitteln!

Weniger ist mehr!

Studien bestätigen eindeutig: Kinder in Deutschland konsumieren zu viel Zucker, werden immer übergewichtiger und leiden dadurch mittlerweile auch häufiger an Diabetes Typ 2 – der eigentlichen "Altersdiabetes". Keine Frage, das Fatale ist: Zucker schmeckt einfach viel zu lecker, nicht nur den Großen, sondern besonders den Kleinsten. Und diese Süßvorliebe ist einprogrammiert. Schließlich beginnt das Leben von uns allen mit süßlich schmeckender Milch! Aber für mich ist das noch lange kein Grund, diesen Süßhunger unserer Kinder jeden Tag bedingungslos mit einer prallgefüllten Kita-Brotdose zu stillen.