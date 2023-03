Das sind die 9 besten Quetschie-Snack-Ideen: Einfach umfunktionieren!

Ja, wir Eltern wissen meist schon, dass Quetschies nun nicht gerade das Beste für unsere Kids sind. Dennoch sind die Fruchttüten unterwegs wirklich praktisch und die Minis stehen einfach drauf – und wie bei vielen Dingen kommt es doch auf das richtige Maß an, oder etwa nicht? Ab und zu sind sie doch total okay. Vor zu häufigem Konsum warnt jedoch auch die Verbraucherzentrale: Schließlich enthalten Quetschies viel (Frucht-)Zucker und dieser bleibt lange im Mund, wenn daran genuckelt wird. Dieser schadet dem Zahnschmelz von Kinderzähnen dauerhaft. Am besten sollte man das Fruchtmus also mit dem Löffel geben. Unterwegs und bei größeren Kids gestaltet sich das allerdings eher schwierig. Warum also nicht mal den Quetschie umfunktionieren und NICHT aus dem Quetschbeutel essen lassen? Wir haben euch die tollsten Rezeptideen zusammengesucht. Und die sind ganz einfach und lecker – versprochen!