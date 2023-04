Achtung, Schoko-Ostereier können für Kids lebensgefährlich werden!

Erstickungsgefahr durch Mini-Eierspaß

Kleine Kinder können sich leicht an Mini-Ostereiern verschlucken, ja, sogar ersticken, so heißt es in diesem Beitrag. So harmlos sie auch erscheinen mögen. Und wenn man mal darüber nachdenkt: Einleuchtend, immerhin sehen sie den bekanntermaßen gefährlichen (ganzen!) Trauben ganz schön ähnlich. "Sie haben die perfekte Größe zum Blockieren der kindlichen Lufthöhle", so ihre weitere Erklärung. XXS-Ostereier seien eben rund und hart, Kleinkinder könnten versuchen, sie ohne Zerbeißen herunterzuschlucken. Das kann Kinder plötzlich in eine gefährliche, lebensbedrohliche Situation bringen. Von den winzigen Schokoeiern geht tatsächlich eine hohe Erstickungsgefahr aus.

Besser: große, hohle Ostereier

Was also tun? Nun, der Osterspaß muss darunter ja noch lange nicht leiden. Legt euren Minis einfach größere Eier oder Osterhasen ins Nest. Am besten solche, die hohl sind – und leicht zerbissen oder zerbrochen werden können. So können sich die Kids nicht so einfach verschlucken.