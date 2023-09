Essen wie die Großen: So legen Eltern den Grundstein für die Ernährung ihrer Kids

Ungefähr ab dem zehnten Monat haben Kinder genug vom Brei – und wollen das probieren, was Eltern oder Geschwister auf dem Teller haben. Das neue Essen erkunden sie am liebsten ganz allein, mit den Händen, dem Löffel oder später mit Kindermesser und Gabel. Das gleiche essen wie die Großen und richtig mit Besteck: Das macht eure Zwerge stolz. Wenn dabei gekleckert oder gematscht wird, ist das völlig okay. Wichtiger als Tischmanieren ist der Spaß am Essen!