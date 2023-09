Familientherapeutin verrät: 10 Erziehungsregeln, die glückliche Eltern befolgen

3. Die Aufgaben kennen

Ein Familiensystem kann nur funktionieren, wenn jeder sich über seine Aufgaben im Klaren ist. "Jedes Familienmitglied hat darin eine bestimmte Aufgabe", schreibt Becky Kennedy. "Die der Eltern ist es, die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten, indem sie Grenzen setzen, sie bestätigen und ihnen mit Empathie begegnen. Kinder müssen hingegen lernen, ihre Emotionen zu erkennen, auszudrücken und zu regulieren. Beide dürfen ihren Aufgabenbereich nicht überschreiten. Kinder sollten nicht über unsere Grenzen bestimmen und wir nicht darüber, was sie fühlen dürfen." Kinder brauchen klare Grenzen, und die Aufgabe der Eltern besteht darin, ihnen beizubringen, all die Situationen zu bewältigen, mit denen das Leben sie konfrontiert. "Nur so können sie Resilienz entwickeln", betont sie.

4. Die ersten Jahre sind entscheidend

Laut der Psychologin erinnern sich Kinder auch an ihr erstes, zweites und drittes Lebensjahr – aber anders, als wir es uns vorstellen. "Kleinkinder können vergangene Erlebnisse nicht bewusst aus dem Gedächtnis abrufen und in Worte fassen. Ihre Erinnerungen sind an einem anderen Ort verankert, an dem sie noch stärker wirken: im Körper", so Becky Kennedy. "Schon bevor Kinder sprechen können, speichern sie über die Interaktion mit ihren Eltern ab, was sich akzeptabel oder beschämend anfühlt, was kontrollierbar erscheint und was überwältigend. Deshalb fallen unsere 'Erinnerungen' aus der frühesten Kindheit tatsächlich stärker ins Gewicht als das, was uns später im Gedächtnis haften bleibt." Sie betont: "Die frühen Jahre sind also tatsächlich entscheidend. Sie bereiten unsere Kinder darauf vor, zuversichtliche, unabhängige, selbstbewusste Erwachsene mit gesunden zwischenmenschlichen Beziehungen zu werden – oder eben nicht." Die Mühe, ein Kleinkind zu erziehen, zahlt sich also aus.

5. Es ist nie zu spät

"Es gibt keine perfekten Eltern. Jede Mutter, jeder Vater hat mitunter das Gefühl, gerade völlig entgleist zu sein. Man verliert die Geduld, brüllt Dinge, die man am liebsten sofort zurücknehmen würde, wirft wütende oder verurteilende Blicke auf sein wohlmeinendes Kind." Laut Becky Kennedy ist das völlig normal. Dennoch ist es wichtig, dass Eltern bereit sind, ihre Fehler zu erkennen und an sich zu arbeiten – dafür ist es nie zu spät. "Das Wichtigste ist, dass Sie nach einem Verbindungsabbruch wieder Kontakt mit dem Kind aufnehmen", erklärt sie. "Wenn wir zu einem Moment zurückkehren, der sich für das Kind schlecht angefühlt hat, und ihn mit Verbundenheit und emotionaler Sicherheit verknüpfen, verändern wir die Erinnerung, die sich in seinem Körper festgesetzt hat."