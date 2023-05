7 Aussagen, die bindungsorientierte Eltern sofort vergessen sollten

Einfühlsamkeit ist das Stichwort

Bei der bindungsorientierten Erziehung reagieren die Eltern feinfühlig auf die kindlichen Bedürfnisse. Es geht dabei jedoch nicht darum, das Kind machen zu lassen, was es will – sondern vielmehr um eine klare und liebevolle Führung, die Kindern aufzeigt, welche Verhaltensweisen okay sind und welche nicht. Es geht auch nicht darum, Kindern alles zu erlauben. Wichtig ist es jedoch, die Wünsche ernst zu nehmen, ein "Nein" zu erklären und die dadurch ausgelöste Wut und Trauer zu begleiten.

Die Wissenschaft weiß inzwischen, dass eine richtig verstandene bindungsorientierte Erziehung bei Kindern zu mehr Selbstvertrauen und einem positiverem Lebensgefühl kann.

Deshalb sollten sich Eltern nicht vorschnell verunsichern lassen, wenn ihnen aus dem Umfeld Kritik an ihren Methoden entgegenweht – denn manche Vorurteile, die auf alten Glaubenssätzen zum Thema Erziehung beruhen, sind schlicht falsch.