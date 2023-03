Darum sollten wir nicht alles für unsere Kinder tun

Kinder machen lassen

Natürlich geht es nicht darum, Kinder sich komplett selbst zu überlassen. Ein sicheres Umfeld ist immer die Grundlage. Die Pädagogin erklärt ihre "I do, we do, you do-method" – eine Methode, in der sie den Kindern zunächst zeigt, wie etwas geht, es dann mit ihnen gemeinsam macht und sie schließlich dabei begleitet, wenn sie es alleine machen. Auch wichtig: nicht jeden Schritt unserer Kinder zu überwachen. Was sie alleine können, ist natürlich stark altersabhängig und dementsprechend brauchen sie mehr oder weniger Begleitung.

Esther Majcicki gibt ein Beispiel, wie wir Kinder im Haushalt involvieren können: So können schon siebenjährige Kinder erstaunlich gut mit dem Staubsauger umgehen und fühlen sich sogar stolz und selbstbewusst, wenn sie merken, dass SIE etwas saubermachen und bewirken KÖNNEN.

Weitere Beispiele, wie wir unsere Kinder im täglichen Leben darin unterstützen, selbstständig zu werden:

Morgens aufstehen: Sie können sich ihren eigenen Wecker stellen.

Anziehen: Lasst sie ihre Kleidung selbst aussuchen.

Beim Essenmachen helfen: Kleine Aufgaben können schon kleine Kinder übernehmen – den Tisch decken, ihre Brotdose abwaschen, den Teig umrühren, eine Gurke schneiden.

Ihren Rucksack/Ranzen packen: Möglicherweise anhand einer Liste können Kinder selbst dafür sorgen, dass alles drin ist, was sie an dem Tag brauchen.

Pläne schmieden: Auch Kinder dürfen mal vorschlagen, was sie nach der Schule oder am Wochenende machen wollen.

Oft denken wir, wenn Kinder etwas nicht richtig machen, werden sie es auch später nicht können. Doch dem ist nicht so. Sie brauchen die Möglichkeit, sich auszuprobieren und dabei auch etwas "falsch" zu machen. Dann sollten wir nicht darüber lachen oder es ihnen abnehmen, sondern sie ermutigen, es erneut zu versuchen. Perfektion ist hier fehl am Platz, denn schließlich lernt man aus Fehlern.

All das sei das Patentrezept für ein glückliches und erfolgreiches Leben.