"Liebe Mama, darum will ich auch jetzt als Schulkind noch manchmal bei dir schlafen"

Liebe Mama, ich weiß, die Entscheidung fiel euch selbst nicht leicht, aber du und Papa habt euch vor einiger Zeit getrennt. Nicht so richtig, wir wohnen ja noch zusammen. Aber ihr seid eben kein Paar mehr. Da ist für mich eine Welt zerbrochen. Ich hatte immer geglaubt, uns würde das nicht passieren. Am liebsten will ich auch gar nicht daran denken. Aber manchmal kommt es eben doch hoch. Und das verunsichert mich ganz schön doll. Ich weiß dann manchmal nicht, ob ich mich noch sicher fühlen kann in meiner kleinen, eigentlich heilen Welt, oder ob einer von euch vielleicht plötzlich weg ist. Natürlich weiß ich vom Kopf her, dass ihr das alles mit mir besprecht, aber vom Gefühl her ist es trotzdem so.