"Liebe Mama, lieber Papa, wisst ihr, warum ich beim Frühstück so wütend war?"

Doch eigentlich ging es mir gar nicht um das blöde Brot, es ging um etwas ganz anderes. Ich war wütend, weil ihr mir eine Möglichkeit, etwas zu lernen, weggenommen habt. In diesem Moment habe ich nicht eure gut gemeinte Hilfe gesehen, sondern nur diese verpasste Chance!

Ja, ihr meint es nur lieb, wenn ihr morgens den Tisch fertig deckt, mir das Brot schmiert und in kleine Stücke schneidet, sodass ich nur noch zugreifen muss.

Ich weiß auch, ihr findet das ganz toll, wenn ihr selber im Hotel oder Restaurant mal bedient werdet und nichts tun müsst. Und ihr denkt wahrscheinlich, ich mag das auch.

Doch ich will diesen Service gar nicht! Denn im Gegensatz zu euch will ich alles selber machen. Nur so kann ich mich entwickeln und die Welt begreifen. Ich will wissen, wie das Brot so geworden ist, wie ich es am Ende auf dem Teller sehe. Kann ich euch vielleicht dabei helfen oder etwas davon schon selber machen? Kann ich euch etwas dafür aus dem Kühlschrank bringen? Oder den Teller auf den Tisch stellen? Darf ich das Brot selber schmieren oder sogar selber schneiden? Das wäre so spannend!

Und ja klar, mache ich am Anfang unglaublich viel falsch, kippe Sachen um, lasse mal etwas beim Tischdecken fallen. Und wenn ich das Brot schmiere, sieht es aus wie ein Schlachtfeld und es geht super viel daneben. Aber guckt doch mal nicht auf das Chaos, sondern seht einfach mich dabei an. All die Neugier in meinen Augen, meine Begeisterung, neue Dinge auszuprobieren und zu lernen. Und die Erkenntnis, dass ich die Welt ein Stückchen mehr begreife …

Und das gilt übrigens auch für viele andere Sachen am Tag: Versucht mich einfach Dinge ab und an mal selber machen zu lassen. Denn nur so kann ich mich entwickeln. Und wenn ihr schlau seid, haltet ihr mein Geschmiere noch ein paar Mal aus und beobachtet mich dabei, wie ich immer besser werde. Denn dann kann ich es am Ende sogar selber und ihr müsst es nie wieder für mich machen.

Ich hab euch lieb!

Eure Tochter