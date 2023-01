13 Dinge, die ihr eurem Kind ruhig mal durchgehen lassen könnt

Wir alle wissen: Kinder in der Autonomiephase können ganz schön anstrengend sein. Sie wollen im Schlafanzug in die Kita gehen, zwei verschiedene Socken anziehen und auf keinen Fall dieses bestimmte Brot essen. Da kann es schon mal hoch her gehen, wenn wir versuchen, das Chaos zu vermeiden und die Kontrolle zu behalten. Aber wusstet ihr, dass es für Kinder wichtig und gesund ist, sie einfach mal machen zu lassen? Ihnen nicht alles vorzugeben, sondern auch einfach mal abzuwarten, was passiert? Natürlich müssen wir eingreifen, bevor etwas gefährlich wird oder sie sich oder anderen wehtun, aber sich ausprobieren zu können ist für Kinder in ihrer Entwicklung ganz entscheidend. Wir haben ein paar Punkte aufgelistet, bei denen ihr ruhig mal ein Auge zudrücken könnt: