Wie eine Klingel im Kinderzimmer zu weniger Streit führen kann

Ding Dong: Alle Mann in die Küche bitte!

"Erde an mein Kihiiind!" Eine Vierfach-Mama aus den USA hat einen Weg gefunden, sich bei ihren vier Kids Gehör zu verschaffen, weil sie nicht ständig durch das Haus brüllen wollte: Arin Solange kaufte vier kabellose Türklingeln und installierte je eine davon im Kinderzimmer ihrer Kinder. Per Knopfdruck kann sie nun jedem Kind ein Klingelzeichen geben und ganz ohne Schreien mitteilen, dass das Kind doch bitte nach unten kommen möge. Das System funktioniert so gut, dass sie ihre Kinder auch morgens per Klingel weckt.