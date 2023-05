Zweifach-Mama: "Ich spiele nicht mit meinen Kindern!" – und die Auswirkungen sind unglaublich

Für diese Mutter ist Spielen ein No-Go

"Du hast richtig gelesen … Ich spiele nicht mit meinen Kindern", schreibt Charisse Petruno bei Instagram zu einem Reel, das ihre Tochter beim Spielen mit Tierfiguren zeigt. "Bevor du nun anfängst, Steine ​​nach mir zu werfen, möchte ich erklären, was ich meine. Ich verbringe den ganzen Tag mit meinen Mädchen. Wir lesen zusammen, wir kochen zusammen, wir machen Rätsel und Kunstprojekte, ich gehe mit ihnen in die Bibliothek und in den Park. Wir erleben draußen Abenteuer und reden über die Wildblumen, die wir sehen, oder die Vögel über uns. Wir lesen gemeinsam die Bibel und essen immer am Tisch zu Abend. Aber wenn es ums Spielen geht, ist das für mich ein No-Go", so die zweifache Mutter.

Charisse betont: "Es gibt Gründe, warum wir diese Entscheidung in unserem Zuhause getroffen haben. Und das liegt daran, dass Eltern nicht die Unterhalter ihres Kindes sein sollten! Heutzutage scheint es so, als würde die Last der Unterhaltung der Kinder auf den ohnehin schon belasteten Schultern der Eltern liegen."