6 Fragen, die die emotionale Intelligenz deines Kindes stärken

Es gibt Begriffe, die werden so oft benutzt, dass irgendwie niemand mehr so genau weiß, was sie eigentlich bedeuten. Emotionale Intelligenz gehört dazu. Der Ausdruck ist inzwischen in aller Munde, und er klingt ja auch erst mal super: Emotionale Intelligenz möchten wir uns wohl alle gern zuschreiben – und sie bei unseren Kindern zu fördern sowieso. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Eines ist klar: Wenn unser Kind schreiend einem anderen den Bagger aus der Hand reißt, gibt es da wohl noch Luft nach oben ...