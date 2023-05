Erziehungstipps indigener Völker: Wie die Inuit Kinder bei einem Wutanfall bändigen

Was Michaeleen ebenfalls auffällt: Die Kinder helfen freiwillig mit und selbst die Kleinsten tragen aktiv zum Wohl der Familie bei. Auch seien die Kinder auffallend großzügig und teilten freiwillig ihre Sachen. Was läuft hierzulande also falsch?

Michaeleen Doucleff weiß: Bei indigenen Völkern werden die Kenntnisse um Kindererziehung von Generation zu Generation weitergetragen. Wir hingegen leben in Kleinfamilien, und so sei viel Wissen mit den Jahren verloren gegangen, da moderne Eltern oft auf sich allein gestellt sind. Außerdem hätten wir quasi zwei Welten kreiert: Die Welt der Erwachsenen, bestehend aus Arbeit und Pflichten, und die Welt der Kinder mit Spielplätzen, Zoobesuchen und anderen Spaß-Aktivitäten. Dabei würden sich Kinder am besten entwickeln, wenn sie möglichst viel an der Welt ihrer Eltern teilhaben dürften.

Keine Frage: Die Lebenswirklichkeit der Inuit weicht in großen Teilen von er unsrigen ab. Dennoch lohnt es sich sicher, hin und wieder innezuhalten und sich zu fragen, ob nicht auch uns ein bisschen mehr Gelassenheit bei der Kindererziehung guttun würde ...