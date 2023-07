Töpfchen-Trainerin verrät: 11 Tipps fürs Trockenwerden, die alle Eltern kennen sollten

11 Tipps fürs Töpfchen-Training

1. Timing mit Bedacht wählen

Es ist am besten, nicht ausgerechnet dann mit den Töpfchen-Training zu beginnen, wenn ein Kind gerade große Veränderungen erlebt, sagt Amanda Jenner. Dazu zählt beispielsweise, wenn ein Kind gerade ein Geschwisterchen bekommen hat, in die Kita eingewöhnt wird, ein Umzug ansteht oder es Konflikte zu Hause gibt. "Ist der Zeitpunkt unpassend, kann das zum Scheitern des Töpfchentrainings führen", so die Expertin.

2. Das Umfeld informieren

Amanda Jenner empfiehlt, in der Kita und bei anderen Personen, die das Kind betreuen, Bescheid zu sagen, wenn es losgeht mit dem Töpfchen-Training – und am besten auch zu erklären, nach welcher Methode sie vorgehen. Wenn das Kind beispielsweise bei den Großeltern übernachtet, sollte es dort seine Toilettenübungen fortsetzen, damit es nicht verwirrt wird.