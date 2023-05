Pädagogin erklärt: Freies Spiel fördert die kindliche Gehirnentwicklung am besten

Klingt doch herrlich entspannt – und ist obendrein noch die beste Art, die kindliche Intelligenz zu fördern. "Die beste Förderung ist, viel zu spielen. Dadurch stabilisiert sich die Gehirnentwicklung. Eltern tun ihren Kindern nichts Gutes mit zu vielen Kursen. Ein Kurs pro Woche reicht, weil mehr Stress auslöst", betont Ingrid Löbner. Sie empfiehlt, sich in die eigene Kindheit zurückzuversetzen. "Alle Erwachsenen erzählen, dass sie in den Momenten, in denen sie frei spielen konnten, am glücklichsten waren."

Freies Spiel fördert die Fantasie und Neugier

Auch drinnen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das freie Spiel zu fördern. "Manche Kinder lieben technische Spielzeuge wie Autos, Bagger oder Maschinen. Andere spielen eher empathisch, mit Tieren oder Puppen. Schleichtiere sind ganz toll, aber auch Playmobil und Lego, weil es szenisches Spiel erlaubt."

Wir haben bei Schleich nachgefragt, warum die berühmten Tierfiguren sich seit Generationen so großer Beliebtheit erfreuen. "Unsere Figuren sollen die Fantasie der Kinder entfachen und der Beginn unendlicher Geschichten sein. Damit Kinder ihre eigene Kreativität während des Spielens finden und alles mit den Figuren spielen können, was sie wollen. Ohne Regeln und Grenzen. Dieses sogenannte freie Spiel zu unterstützen, ist uns ein großes Anliegen. Denn: Kindern Zeit für freies Spielen zu ermöglichen, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Freies Spiel stärkt Kompetenzen wie Lösungsfindung, Kreativität, Resilienz und Selbstbewusstsein. Deswegen sind zum Beispiel die Posen unserer Tiere so wichtig: Sie müssen lebendig sein und gleichzeitig so neutral wie möglich. Nur dann kann ein und dasselbe Tier im freien Spiel schlafen, auf der Weide stehen oder herumrennen", erklärt Kristin Malbrant von Schleich.

Abwechslung ist wichtig

Ingrid Löbner empfiehlt, immer auch Naturmaterialien dazu anzubieten. "Dadurch entwickelt sich ein Reichtum an Fähigkeiten und eine eigene Geschichte. Ihre Fantasie wird bedient, aber auch ihre Neugier angeregt", weiß die Diplom-Pädagogin. Sie rät, am Abend nicht immer penibel aufzuräumen, denn eine Geschichte könne auch am nächsten Tag fortgesetzt werden.