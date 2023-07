In der Drogerie: "Wie eine Fremde versuchte, mein Kind bei einem Trotzanfall zu erziehen"

An der Kasse startet Levi einen letzten Versuch und mopst den Kroko-Schaum vom Laufband. Ich nehme ihm die Zahnpasta aus der Hand, woraufhin er mit beiden Füßen auf den Boden stampft und mich anschreit. Oha, uns steht ein richtiger Trotzanfall bevor, wenn wir hier nicht gleich rauskommen! Mein Geduldsfaden wird merklich dünner: "Levi, es reicht jetzt", sage ich bestimmt und hoffe, dass die letzten Minuten an der Kasse schnell rumgehen mögen.

Eine Frau, die sich gerade an uns vorbeigedrängelt hat, schaut mich an und beginnt zu pöbeln: "Kinder sind wie Terroristen!" Ich überlege kurz, ob das ein lustiger Spruch sein soll à la "Jungs sind wie Gummibären. Erst sind sie süß, dann machen sie dick." Es folgt aber kein Witz. Stattdessen: "Kinder muss man mit harter Hand erziehen. Sonst tanzen sie einem nur auf der Nase rum." Dann wendet sie sich an Levi, der immer noch in seinem Kroko-Schaum-Dilemma gefangen ist: "Was ist denn dein Problem?", raunzt sie ihn an. Ich entgegne ihr nett und höflich, dass das gerade nicht hilfreich sei. Sie fällt mir ins Wort: "Bei meinen Kindern hat das immer geholfen ..."

"Das freut mich für Sie", sage ich und hoffe, dass sie still ist. Ist sie natürlich nicht. Eine Frau hinter uns mischt sich ein: "Na, Sie waren als Kind bestimmt ein richtiger Engel." Die Kassiererin schaut mich mitleidig an und sagt: "Toll, wie ruhig Sie bleiben." Die Unterstützung ist nett, für Levi ist die ganze Situation aber viel zu viel. Nicht nur, dass die Zahnpasta immer noch auf dem Band liegt, jetzt schreien sich auch noch vier Frauen an.