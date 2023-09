Mama beichtet: "Das Kind unserer Bekannten ist mir (und meinem Kind) viel zu körperlich!"

Der ganz normale Kuschel-Wahnsinn?!

Wie gesagt, ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein gefühlskalter Mensch bin, der jeglicher Form körperlicher Zuneigung aus dem Weg geht. Das ist absolut nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist hierbei, dass ich im Prinzip keine wirkliche Verbindung zu diesem Kind habe. Ich mag ihre Mutter, eine Spielplatzbekanntschaft. Doch quasi bei unserem Kennenlernen saß ihre Tochter schon auf meinem Schoß. Anfangs dachte ich noch: "Okay, vielleicht ein bisschen viel, aber eigentlich ganz niedlich." Aber beim zweiten Treffen merkte ich, dass das ihr Ding ist. Und dass es so schnell nicht aufhören wird. Sie hat wohl einen Narren an mir gefressen.

Mein Sohn? Nicht erfreut.

Anfangs fand mein Sohn das Mädchen noch total cool. Sie ist schließlich etwas älter, genau wie er ein Wildfang und hat immer so tolle bunte Sachen an. Aber nach und nach merkte ich, dass auch ihm das Verhalten auf den Zeiger ging. Zum Beispiel, als sie sich einen Keks mit mir teilen wollte und ihn mir angeknabbert in den Mund stopfen wollte. Oder als sie seine Hand zum wiederholten Male intensiv streichelte, als er wehrlos im Buggy festsaß (hallo, Kita-Keime!). Und auch die unzähligen Male, die sie auf meinem Schoß sitzen, mit mir kuscheln und mir ein Küsschen geben wollte, stießen nach und nach bei ihm auf Unverständnis. Mehr noch: Er fand es gar nicht witzig – und wurde sogar richtig wütend: "Meine Mama!" Mittlerweile dreht er sich schon weg von ihr und sagt mir, dass er nach Hause gehen möchte. Und ich schiebe dem natürlich auch einen Riegel vor, wenn sie mal wieder zu schroff und aufdringlich ist. Ein "STOPP!" hilft dann manchmal. Aber beim nächsten Mal geht es wieder los. Und nicht gerade zimperlich.

Exit-Strategien ohne Ende

Es ist mir mittlerweile richtig unangenehm, wenn wir uns treffen. Obwohl ich die Mama wirklich gerne mag. Entweder ich suche sofort das Weite, muss gaaaanz schnell los. Oder ich vergrabe meine Hände ganz tief in den Jackentaschen, sodass sie nicht schon wieder meine Hand halten und sie streicheln will. Es ist schon schwierig, denn ich möchte auch nicht ihre Gefühle verletzen. Sie hat mit ihren vier Jahren wohl noch kein Gefühl für so etwas. Ganz normal. Aber muss da nicht mal die Mutter etwas sagen?!