13 Anzeichen, dass du ein gefühlsstarkes Kind hast

Doch viele Eltern haben das Gefühl, dass diese Phase, die ganz normal und natürlich ist, bei ihrem Kind besonders heftig ausfällt. Nicht unwahrscheinlich: Etwa jedes achte Kind gilt als "gefühlsstark".

Kinder haben unterschiedliche Temperamente

In ihrem Podcast macht Influencerin Marie Nasemann diese Thematik sichtbar. Sie sagt: "Wir haben ein gefühlsstarkes Kind." Das bedeutet, dass ihr Sohn "viel extremer in alle emotionalen Richtungen ausschlägt, als andere Babys."

"Gefühlsstark ist ein Wort, das ich geprägt habe, um ein bestimmtes Temperament zu beschreiben", so Nora Imlau, Journalistin und Autorin des Buchs "So viel Freude, so viel Wut", im Podcast "Drei ist ne Party". "Das heißt: Wir wissen aus der Persönlichkeitsforschung, dass Kinder wie Erwachsene unterschiedliche Temperamente haben und dass die sich auf einer Art Spektrum bewegen."