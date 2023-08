Schnelle Hilfe: Mit dem genialen "10-Minuten-Trick" bändigen Eltern ihre kleinen Trotzköpfe

Wenn der zweijährige Trotzkopf nicht das Eis bekommt, das er möchte. Wenn die Vierjährige neidisch auf das Geburtstagsgeschenk des kleinen Bruders ist. Oder wenn der Sprössling einfach schon wieder nicht ins Bett will! Beispiele für explosive Eltern-Kind-Momente gibt es viele, denn wo eine Familie ist, da gibt es auch große Emotionen. Und die sind eben nicht immer NUR positiv. Das müssen und sollen sie natürlich auch nicht immer sein. Doch was wäre, wenn das Bisschen mehr an Entspannung innerhalb der Kindererziehung gar nicht so schwer zu erreichen wäre? Was wäre, wenn wir mit nur täglich zehn Minuten entspanntere Kinder bekommen könnten? Ja, wir lieben unsere Dickköpfchen natürlich trotzdem sehr. Aber, Hand aufs Herz: Klingt nach einem guten Plan, oder?