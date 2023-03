"Ups, mein Sohn hat seiner Kita-Gruppe verraten, dass es den Osterhasen nicht gibt ..."

Der beste Kita-Kumpel meines Sohnes erwartet eine klare Antwort auf seine eindeutige Frage. Auweia! Ich muss sagen, ich bin selten sprachlos, wenn es um Kinderfragen geht. In der Regel findet man ja immer eine gute Antwort. Und wenn es eben heißt: "Das weiß ich leider nicht, aber wir können das gern zusammen googeln." Das finden meine Jungs immer spannend. Und schauen sich dann, wie zuletzt, gemeinsam mit mir die größten Krokodile der Welt an: Leistenkrokodile. Die werden in Australien übrigens "Salties" genannt, können in Süß- UND Salzwasser überleben und sind echt riesig ...