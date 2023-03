"Mein Sohn hat in seiner Kita herumposaunt, dass es den Osterhasen nicht gibt ..."

Meine Taktik: Gegenfragen stellen

... okay, okay, ich lenke ab. Genau DAS habe ich übrigens auch mit den Kids aus der Kita gemacht. Denn eine kluge Antwort gab es für mich tatsächlich nicht auf die Schnelle. Ich habe also in den Gegenfragen-Modus geschaltet: "Was glaubst du denn?" und "Hast du ihn denn schon mal gesehen?" und "Ah, er hat dir sogar mal geschrieben? Ist ja toll! Mit einem bisschen Fell im Briefumschlag!? Wow!"

Meinem Sohn habe ich nur ins Ohr geflüstert, dass wir zu Hause weiter darüber sprechen. Denn er wirkte zunehmend verzweifelter. Weiß er doch seit Kurzem von seiner älteren Cousine, dass es den Osterhasen nicht gibt. Und Mamas und Papas die Schokoeier im Garten verstecken. Für mich persönlich übrigens überhaupt kein Drama. Im Gegenteil! Völlig normal, dass ein Fünfjähriger die Mythen seiner Kindheit langsam aber sicher aufdeckt. Und natürlich habe ich ihm erklärt, dass das einfach eine schöne Geschichte ist, die Eltern ihren Kindern erzählen. Die uns allen Spaß macht. Ein bisschen stolz war er natürlich auch, dass er nun mehr weiß als die Kleineren. Wohl ein bisschen zu stolz ...