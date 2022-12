"Mami, gibt es den Weihnachtsmann?" Wie antworten wir am besten?

"Ich antworte meinen Kindern das, was mir auch meine Mutter sagte"

Carolin Behrendsen (28, Floristin) hat als Kind selbst die Geschichte vom Weihnachtsmann geliebt. "Als meine Freundin damals immer wieder sagte, es gebe den Weihnachtsmann nicht, habe ich immer meine Mutter gefragt, ob das stimmen würde – und sie sagte: 'Carolin, alles, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen können, existiert auch in uns.' Das fand ich so schön, und irgendwann hat sich das Thema Weihnachtsmann einfach im Sande verlaufen für mich, ohne dass es dazu großen Klärungsbedarf gab. Im evangelischen Kindergarten hier bei uns wird den Kindern doch auch von Gott erzählt. Aber niemand hat Gott je gesehen, und trotzdem glauben viele, dass es ihn

gibt und dass er alle Kinder liebt und beschützt. Meine Familie gehört zwar keiner Konfession an, aber ich fand auch diesen Gedanken immer schön für die Kinder. Der Weihnachtsmann und auch das Christkind sind einfach zauberhafte Figuren, die am Jahresende die Familien zusammenbringen, das Haus gemütlich machen und unsere Kinder strahlen lassen. Wieso sollten wir darauf verzichten?" Ihren Kindern Emma (6) und Gunnar (1) hat Carolin ebenfalls vom Weihnachtsmann erzählt. Und als Emma sie kürzlich das erste Mal fragte, ob es ihn denn wirklich geben würde, hat sie ihr geantwortet: "Emma, alles, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen können, existiert auch in uns." Die Antwort ihrer Tochter: "Jetzt verstehe ich, wieso ich immer so ein warmes Gefühl im Bauch habe, wenn ich an den Weihnachtsmann denke."