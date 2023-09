Großmutter rechnet ab: "Ich finde es sehr fragwürdig, dass Eltern ihre Kinder heutzutage …"

Für ihr Buch führten Ursi Breidenbach und Heike Abidi viele Interviews. "Alle waren sich einig, dass es vor allem wichtig ist, sich intensiv auszutauschen. Solange man offen darüber redet, wie sich alle Beteiligten fühlen – welche Wünsche und Sorgen es gibt –, tauchen größere Probleme zwischen den Generationen gar nicht erst auf."

Moderne Erziehungsmethoden sorgen für Konflikte

Für viele Großeltern ist es jedoch schwierig, die heutigen Erziehungsmethoden zu verstehen und zu akzeptieren. "Eltern gehen heute viel partnerschaftlicher mit ihren Kindern um. Eine autoritäre Erziehung gibt es nur noch in sehr wenigen Familien. Meist wird offen über alles gesprochen und unterschiedliche Meinungen werden ausdiskutiert", wissen die Autorinnen. "Natürlich hat sich aber nicht nur der Erziehungsstil geändert, sondern auch die äußeren Einflüsse sind anders geworden. Während sich unsere Eltern noch über einen adäquaten Fernsehkonsum den Kopf zerbrochen haben, müssen Eltern heute Lösungen für Internet-, Handy- und Spielekonsolen-Gebrauch finden."

In diesem Punkt gehen die Anschauungen oft auseinander. "Multimediale Berieselung für die Allerkleinsten finden wahrscheinlich die wenigsten Großeltern ideal", betonen die beiden. Doch es gibt noch mehr Differenzen: "Ein schönes Beispiel, das mir von einer Oma genannt wurde, sind die sich ständig ändernden Moden in Sachen Ernährung: Ihrem Enkelkind im Babyalter darf kein abgekochtes Wasser oder Tee zum Trinken gegeben werden, weil es heißt, das würde dem jungen Darm schaden. Das fand diese Großmutter eindeutig sehr fragwürdig. Was ebenfalls genannt wurde, ist die Tatsache, dass die Kinder heute oft absoluter Mittelpunkt sind, um den sich alles dreht."

Was früher wirklich besser war

War denn früher wirklich alles besser? So pauschal lasse sich das nicht sagen. Was den Autorinnen jedoch klargeworden ist: "Früher wurden die Kinder von Eltern und Großeltern nicht so sehr kontrolliert und überwacht. Es gab mehr Freiräume, um sich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen."