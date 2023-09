Die Urologin Dr. Nadine Wunder weiß aus ihrer Praxis: "Wenn man die Statistik auf eine Grundschulklasse mit siebenjährigen Kindern anwendet, dann tragen bei einer Klassenstärke von 25 Kindern noch zwei bis drei Kinder, zumeist nachts, noch eine Windel."

Immer mehr Windeln für größere Kinder

Ob die Zahl der Schulkinder, die noch eine Windel benötigen, in den letzten Jahren gestiegen ist, kann die Expertin objektiv nicht bestätigen. "Im Grundgefühl würde ich es bejahen", sagt sie jedoch. Ein Grund dafür sei, dass die Windelindustrie einen Markt für größere Kinder entdeckt habe. "Die Produktpalette ist deutlich gewachsen", weiß die Urologin. "Das ist einerseits zu begrüßen, da es auf der einen Hand das Thema enttabuisieren bzw. normalisieren soll. Auf der anderen Seite erlebe ich es jedoch oft in meinen Kontakten, dass man häufig therapeutisch schon viel früher hätte eingreifen können, was dem Kind und der Familie viel Belastung und Leid hätte ersparen können."