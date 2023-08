9. Die Wissbegierde

Warum? Was machst du da, Mama? Was ist das? Was sagt der Mann? Die Palette der W-Fragen haben Zweijährige perfekt drauf, sie fragen ihren Eltern Löcher in den Bauch und bringen uns so dazu, über alltägliche Dinge noch mal ganz neu nachzudenken.

10. Die Fantasie

"Du bist Mama-Katze, ich bin Baby-Katze. Hier, eine Maus. Mjam, mjam, mjam." Zweijährige brauchen nichts als ihre Fantasie, um sich in eine andere Welt zu versetzen. Da wird Parkbank kurzerhand zum Bus, der Kinderwagen zum LKW, und drei Himbeeren hintereinander sind ein ICE. Als Eltern steht man staunend daneben und wünscht sich, die Welt noch einmal durch ihre Augen sehen zu können.

11. Die Anhänglichkeit

Zweijährige sind schon ziemlich mobil, aber dennoch brauchen sie ganz viel Nähe. Sie werden gern getragen, geben Küsschen, sitzen auf dem Schoß und können einen mit ihren kleinen Ärmchen schon erstaunlich fest umarmen.

12. Die Empfänglichkeit

Klar, die Trotzphase ist real. Wenn irgendeine vermeintliche Banalität nicht nach ihrer Vorstellung läuft, können Zweijährige von jetzt auf gleich ziemlich ausflippen. In dem Alter haben sie noch nicht gelernt, ihre Gefühle selbst zu regulieren, und für Eltern kann das wahrlich kräftezehrend sein. Aber: Mit Verständnis, Trost, Unterstützung und Kompromissbereitschaft lassen sich die Wutanfälle oft recht schnell überwinden. Kleine Kinder sind überraschend empfänglich für Vorschläge zur Güte, und es ist ein schönes Gefühl, gemeinsam eine Lösung zu finden.