Gruppenzwang: Was kann ich tun und wie helfe ich meinem Kind?

Gruppenzwang und Mobbing: Zwei unterschiedliche Dinge

Schlägt man das Wort "Mobbing", zu Englisch "peer pressure", im Wörterbuch oder bei Wikipedia nach, findet man folgende Erklärung: "Mobbing oder Mobben steht im engeren Sinn für Psychoterror am Arbeitsplatz mit dem Ziel, Betroffene aus dem Betrieb hinauszuekeln.

Im weiteren Sinn bedeutet Mobbing, andere Menschen, ständig oder wiederholt und regelmäßig zu schikanieren, zu quälen und seelisch zu verletzen, beispielsweise in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Sportverein […] oder im Internet (Cyber-Mobbing). Typische Mobbing-Handlungen sind Hänseleien, die Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, die Zuweisung sinnloser Arbeitsaufgaben, Androhung von Gewalt, soziale Isolation oder ständige Kritik an der Arbeit."

Was kann man konkret gegen Mobbing tun?

Klar hilft auch in diesem Fall ein gutes Selbstbewusstsein weiter. Doch die Erfahrung hat leider gezeigt, dass selbst Lehrer oft hilflos sind, wenn eine Gruppe an der Schule sich erst einmal auf ein Mobbingopfer eingeschossen hat. Das Wichtigste dabei: eingreifen! So eine "Sache" reguliert sich nicht von selbst. Als Schülerin habe ich eine ehrenamtliche Ausbildung beim Kinderschutzbund absolviert (okay, jetzt sehe ich es ein: Ich WAR eine Streberin!) und habe andere Jugendliche am Telefon im Rahmen der "Nummer gegen Kummer" beraten. Damals gab es das Phänomen Cyber-Mobbing noch nicht einmal. Was die anderen Jugendlichen mir aus ihrem Schulalltag berichteten, war dennoch erschreckend perfide. Und das einzige Mittel, das mir zur Verfügung stand, war zuzuhören – und den Mut zu vermitteln, sich Jemandem zu öffnen: Eltern, Lehrern, anderen Schülern.

Was man konkret gegen das Thema Mobbing an Schulen unternehmen kann, hat Christine Hagemann in einem sehr lesenswerten Artikel auf dem Backwinkel-Blog zusammengestellt. Sie listet auf, was Mobber eigentlich antreibt, wie erfolgreiche Prävention funktionieren kann und welche Möglichkeiten Eltern, Lehrer und Erzieher haben, einzugreifen. Eine Lese-Empfehlung für alle – auch diejenigen, die sich glücklicherweise nicht zu den Betroffenen zählen müssen.

Autorin: Silke Schröckert